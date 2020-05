Siena, il professor Franchi: "Attenzione il Coronavirus non è morto. Sotto la cenere cova la brace"

di Alessandro Lorenzini

Un’ondata è passata, la bufera Coronavirus non è finita. Parola di chi ha vissuto settimane in quel mare in tempesta, il professor Federico Franchi, coordinatore della Covid Unit del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. L’unità di crisi, costituita da tre aree di attività clinico–assistenziale, formata dal policlinico su proposta del direttore generale Valtere Giovannini e di quello sanitario Roberto Gusinu, per arginare i venti di bufera del Coronavirus. “Quello che deve essere ben chiaro – avverte Franchi - è che le misure adottate e il lockdown hanno contenuto, arginato e soffocato i focolai. Ma non ucciso il virus, il Covid c’è ancora. Ci sono ancora fuochi sotto la cenere, c’è ancora brace ed è un pericolo vero. Abbiamo imparato tanto, ma la patologia rimane sconosciuta, non sappiamo tante cose, non abbiamo un vaccino o una cura specifica. Siamo come due mesi fa, solo più coscienti che tutto possa riaccadere: se analizziamo in maniera fredda la situazione è come quella di gennaio. Siamo migliorati nel curare, ma non abbiamo un farmaco o un vaccino. E tante cose non si sanno, su come si annida, su cosa succede agli organi”. Le raccomandazioni sono essenziali, ma importantissime. “Mascherine e distanziamento sono fondamentali davvero, non a parole. Basta un attimo per tornare dove eravamo. E anche peggio. Guardate cosa sta succedendo in paesi come la Germania, dove i cittadini in genere sono ligi al dovere”. La metafora sulla Covid Unit arriva quasi spontanea: è come un corpo umano, che funziona se tutti gli organi funzionano e lavorano all’unisono. “Siamo un insieme di organi che comunicano – spiega Franchi – quando zoppica uno, zoppica il corpo intero. Così è stato per l’emergenza: più specialisti e più competenze per fronteggiare il problema, tutto a beneficio del paziente”. Tre diversi settori in base alla gravità della malattia e alle sue complicanze: terapia intensiva, sub-intensiva e degenza controllata, tutti riuniti in un unico padiglione, sopra al Pronto Soccorso. Questa la scelta del Policlinico risultata vincente, visto che Siena ha retto l’urto nella fase più acuta.

MODELLO Un modello che il direttore generale Valtere Giovannini intende mantenere per il futuro, nell’ambito di quello che ha chiamato, sulle colonne del Corriere di Siena, “ospedale nuovo”. “E’ un sistema – concorda Franchi – che ha pagato e nel quale crediamo tantissimo. Mette molto più il paziente al centro dell’attenzione, con diversi specialisti che affrontano collegialmente i problemi. Questa volta si chiama Covid, domani si potrà chiamare in un altro modo, ma funziona. Tutti abbiamo rubato e acquisito qualcosa dalla competenza e dall’esperienza dell’altro, siamo cresciuti dal punto di vista dell’apertura mentale, mettendoci in discussione. Abbiamo perso la nostra autoreferenzialità, finendo per essere risorse all’interno di un gruppo”. Un lavoro di squadra a disposizione del paziente in ogni fase. “L’utente – spiega Franchi – è seguito dall’ingresso alle dimissioni. In tutto sono ruotati 50 professionisti di diverse discipline, divisi per turni.

Tre volte al giorno o quando c’è necessità, i professionisti si mettono in cerchio e discutono delle problematiche in un’area indipendente dal resto dell’ospedale, altro punto di forza dello schema della direzione. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, il modello ha pagato. Non è stato facile mettere insieme più figure, soprattutto all’inizio. L’emergenza ha per certi versi aiutato, perché in fasi così c’è più predisposizione alla collaborazione”.

DIFFICOLTA’ “Di momenti difficili - racconta – ce ne sono stati tanti. Fin dalla fase di preparazione quando, attraverso contatti con ospedali del nord Italia, i colleghi ci segnalavano le gravi situazioni di Milano o Bergamo. Notizie e numeri che potevano far tremare le gambe. Nell’ultima settimana di marzo e a inizio aprile, quando i numeri sono cominciati a crescere anche qua, la paura è stata tanta. Eravamo di fronte a una patologia nuova, in una situazione nuova. Poi l’ondata finalmente è passata e l’ambiente è anchediventato più familiare. Ora chi esce da questa unità per tornare nel reparto si mette a piangere: è il segno di cosa si è creato”.

LA BOLLA Una bolla che si può gonfiare o sgonfiare a seconda dell’emergenza: questo è il modello di unità di crisi secondo Giovannini. Nella speranza che la fase “uno bis”, come è stata nominata dal direttore, non veda la nascita di altri focolai. “Il rischio c’è ed è reale- dice Franchi - Magari fra un mese ci scordiamo di quello che abbiamo passato, tornano le nostre cattive abitudini e il virus riparte. Le variabili sono tante. Oltre a tutto quello che c’era prima del Covid, ci sarà anche il Covid. Pensiamo ai pazienti che arrivano per un trauma stradale e magari risultano positivi. Per questo la struttura potrà gonfiarsi o sgonfiarsi a seconda delle esigenze, da tre padiglioni a uno o viceversa”.

SCIAME VIRALE “Non è stata la prima, non sarà l’ultima – conclude Franchi – Di pandemie ne abbiamo avute diverse negli ultimi anni. Alcune solo annunciate, altre si sono manifestate, altre ancora ci hanno solo sfiorato. Questa ha colpito in maniera diretta e ha fatto danni importanti anche in paesi civilizzati. Di sicuro può riaccadere. Cosa fare? Covid 19 ha messo alla luce le debolezze. Bisognerà mettere mano alle strutture sanitarie, potenziare il personale, pagare più i medici. Ma le risorse non possono essere infinite, bisogna che aumenti il senso civico, la nostra educazione: ammalarsi il meno possibile per non mettere in crisi gli ospedali. Altre infezioni arriveranno, mettiamo in condizione gli ospedali di curarci tutti”.