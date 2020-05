Coronavirus Siena, la polizia municipale intensifica i controlli. Da lunedì verifiche sui divieti di sosta

Emergenza Coronavirus a Siena: chi pensa che nella Fase 2 i controlli della polizia municipale saranno meno severi, sbaglia di grosso. Proprio perché siamo entrati in un periodo particolarmente delicato della pandemia, l'amministrazione comunale annuncia una intensificazione delle verifiche da parte del proprio corpo, anche e soprattutto alla luce dell'aumento del traffico e della circolazione di veicoli e di pedoni, causato dalle maggiori possibilità di spostamento. Quindi sia nelle zone periferiche che in quella centrale saranno aumentati gli accertamenti della polizia municipale. Il Comune ricorda anche che da lunedì 11 maggio riprenderà il servizio di accertamento sui divieti di sosta per lo spazzamento delle strade e quindi invita i cittadini a "mantenere prudenza e responsabilità per prevenire il contagio da Covid-19 e a segnalare eventuali comportamenti scorretti".