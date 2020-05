Coronavirus Siena, protesta per mancanza mascherine. Federfarma: "Dipende dalla Regione Toscana"

Emergenza Coronavirus: la distribuzione gratuita delle mascherine in Toscana è ormai diventata un caso. Non fa eccezione la provincia di Siena. Negli esercizi commerciali si formano code, discussioni, lamentele perché i dispositivi di protezione individuale non sono sufficienti come numero rispetto alla richiesta degli utenti. Federfarma Siena e Cispel Siena prendono posizione con una nota per spiegare che non hanno responsabilità sulla vicenda. "In merito alle pesanti lamentele nei nostri confronti circa la insufficiente distribuzione di mascherine della Regione Toscana - scrivono - si comunica che le farmacie hanno aderito gratuitamente alla distribuzione delle mascherine, ma non hanno alcuna responsabilità dell’approvvigionamento presso le farmacie stesse e quindi della quantità disponibile per la distribuzione, che resta in capo alla Regione Toscana".