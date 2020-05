Fase 2 Siena, impianti sportivi comunali ancora chiusi. In pochi possono utilizzarli: ecco chi e come

Gli impianti sportivi di Siena resteranno chiusi sino al 17 maggio. Lo comunica l'amministrazione con una nota in cui si spiega che è necessario contemperare le esigenze dell'attività sportiva con la cautela da adottare nel primo periodo della Fase 2. Il sindaco Luigi De Mossi ha quindi firmato una ordinanza con cui stabilisce che restano chiusi "il Campo Scuola di viale Avignone, il velo-pattinodromo all'Acquacalda e tutti gli altri impianti sportivi del territorio comunale, comprese le piste polivalenti". Sono consentite, dopo richiesta scritta, soltanto le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non di discipline individuali riconosciute di interesse nazionale dal Coni e dal Comitato Paralimpico, nonché dalle federazioni, in vista della partecipazione ad Olimpiadi o manifestazione di carattere nazionale e internazionale. Eventuali allenamenti devono avvenire a porte chiuse ed è vietato l'uso degli spogliatoi se non garantisce il distanziamento interpersonale. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni è demandato ai gestori degli impianti e ai tecnici responsabili degli allenamenti.