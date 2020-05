Incidente Siena-Firenze: una morta 37 feriti. Indagini chiuse su 3 funzionari Anas e ditta costruttrice

Un autobus turistico esce di strada sulla Siena-Firenze e finisce in una scarpata. Muore una donna, 41 anni, guida turistica russa. 37 persone dell'est Europa dirette a Siena per visitare la città, restano ferite. Ai vigili del fuoco occorrono ore per recuperare il mezzo. E' maggio 2019. A distanza di un anno la giustizia sta facendo il suo corso. L'autista del bus, 36 anni, della provincia di Cosenza, è accusato di omicidio stradale. Ma recentemente hanno ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini anche altre quattro persone. Si tratta di tre funzionari dell'Anas, proprietaria della strada, e del titolare della ditta che costruttrice del viadotto. Seguirà la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo.