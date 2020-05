Coronavirus, vendita da asporto o consegna a domicilio: la rete dei negozi Confesercenti in provincia di Siena

Acquisto in negozio o su prenotazione. Ritiro nell'attività oppure a domicilio. E' il doppio binario commerciale della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Anche a Siena e in provincia sono molte le attività commerciali che hanno cercato di organizzarsi. La rete Imprese in aiuto avviata da Confcommercio ha raggiunto sessanta unità. La stessa associazione spiega che "sono sparse da nord a sud del territorio provinciale: circa la metà possono provvedere alle necessità di generi alimentari, la restante parte a quelle di altre tipologie merceologiche. Dai prodotti per l'igiene agli elettrodomestici, da quelli erboristici a libri e giornali. Nell'assortimento food figurano anche vari pubblici esercizi in grado ora di far ritirare pizze o piatti pronti in modalità da asporto". In un periodo così particolare non mancano ovviamente le curiosità: chi vende toner per stampanti, spiega sempre Cofesercenti, ad esempio, ha registrato impennate di richieste nella fase in cui si sono susseguite più versioni dei moduli di autocertificazioni nel giro di pochi giorni, mentre tra le edicole e cartolerie c'è chi ha cercato di assecondare il bisogno di curare anche spedizioni postali, espresso da alcuni clienti. Particolare sensibilità viene espressa dai consumatori anche sulle modalità di pagamento: per questo diversi tra gli esercenti coinvolti hanno aggiunto la modalità "contactless" o senza contatto tra le opzioni possibili. Tra le opzioni possibili nel capoluogo c'è anche la consegna a domicilio di articoli per animali. L'elenco completo dei prodotti ordinabili e dei recapiti a cui rivolgersi è consultabile sul sito internet di Confesercenti Siena oppure direttamente all’indirizzo https://bit.ly/impreseinaiuto. Visto l'incremento, l'elenco è ora corredato con una vera e propria mappa, che consente di visualizzare a colpo d'occhio la presenza delle diverse opzioni sul territorio provinciale.