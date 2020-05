Coronavirus Fase 2, controlli ancora più rigorosi da parte della polizia municipale di Siena

Emergenza Coronavirus: la fase 2 ha inevitabilmente portato un notevole aumento della circolazione di veicoli e di pedoni, visto che il governo ha aumentato le possibilità di spostamento. L'amministrazione comunale di Siena in una nota annuncia che quindi nei prossimi giorni sarà intensificata, da parte della polizia municipale, l’attività sul territorio per garantire i livelli di sicurezza, dalle zone centrali a quelle periferiche. Dalla giornata di lunedì 11 maggio, inoltre, riprenderà il servizio di accertamento sui divieti di sosta per lo spazzamento delle strade. Il Comune "invita i cittadini a mantenere prudenza e responsabilità per prevenire il contagio da Covid-19 e a segnalare eventuali comportamenti scorretti".