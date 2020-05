Palio di Siena, riapre la pista di Mociano. Firmata l'ordinanza. Scarica il documento

Scarica l'ordinanza del sindaco

Apre la pista di Mociano per l'addestramento dei cavalli da Palio. Lo sancisce un'ordinanza del Comune di Siena, firmata dal sindaco Luigi De Mossi. Dal 18 maggio sarà possibile far allenare i cavalli "al fine - come si legge nel documento - di dare impulso alla ripresa delle attività". Gli allenamenti potranno essere effettuati lunedì, mercoledì e venerdì con orario 7,30-10. Soprattutto l'amministrazione comunale ha indicato alcune misure coerenti con le restrizioni per l'emergenza sanitaria: fra queste la possibilità di far accedere alla pista solo il fantino, un addetto e il proprietario; la prenotazione presso gli uffici comunali dell'allenamento; l'utilizzo di dispositivi di sicurezza individuali; l'accesso limitato a due cavalli per volta con 45 minuti di tempo massimo per la seduta di allenamento.