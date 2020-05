Coronavirus Siena, la guida Serena Bazzotti: "Turismo in ginocchio, serve piano per la rinascita"

di Arianna Falchi

“La situazione è drammatica. A Siena il turismo è completamente azzerato: prenotazioni cancellate da un giorno ad un altro”. Un quadro chiaro quello delineato dalla guida turistica senese, Serena Bazzotti. “Come libera professionista con partita iva, ho chiesto il contributo che mi è stato dato regolarmente, così come alle mie colleghe. Sicuramente è una buona cosa, ma è necessario pensare ad una rinascita”. Molte le iniziative che sono nate per salvaguardare e promuovere la cultura senese, in questi lunghi giorni di lockdown.“Le guide sono sempre state collaborative con il Comune, mettendo a disposizione la loro competenza e professionalità. Anche adesso, ad esempio, per i tour virtuali. Bellissima iniziativa che ha lo scopo di far conoscere alcuni interni e di non far dimenticare Siena al turista”. Come per tutte le categorie che operano nel settore, l’interesse primario è puntato alla ripresa: “La speranza è che avvenga il prima possibile, anche se c’è la consapevolezza che sarà difficile. Sarebbe auspicabile un tavolo condiviso per studiare strategie e proposte innovative”.

A detta di Serena Bazzotti, è necessario intervenire su promozione e collegamenti: “Un’idea potrebbe essere quella di facilitare l’arrivo in città e i check point di attracco. Inoltre, potrebbero essere fatti dei voucher, oltre che puntare sulla promozione”. Per quanto riguarda la categoria delle guide, il periodo di lockdown è stato sfruttato nel miglior modo possibile: “C’è chi fa dei corsi e approfondisce la propria formazione o altre attività che possano giovare alla professione. Io, ad esempio, sto cercando di mettere in piedi un sito web. Comunque questo è un periodo dove raccogliere più idee possibili”. Fondamentale, la stretta collaborazione dell’intera comunità. “Per i commercianti, albergatori e tutti i senesi, è importante avere un obiettivo comune – dichiara Bazzotti - Il turismo è il motore portante della città e deve essere salvaguardato”.

Con una stagione estiva che non si prospetta tra le migliori, si guarda al futuro puntando all’autunno e all’inverno: “Il turista ora cerca qualcosa di particolare, i gruppi sono sempre più piccoli e ricercano esperienze, oltre alle visite. Sarebbe bello creare occasioni che vanno al di là della stagione del Palio. Il sindaco ha proposto ad Armani una sfilata per le vie del centro storico, penso che questa possa essere la chiave giusta. Richiama tantissimo pubblico e valorizzerebbe la città: come mi hanno fatto notare tanti turisti, il corso di Siena è una galleria naturale”. Storicamente, come fa notare Bazzotti, Siena è già stata al centro della moda italiana: “Negli anni ‘50 Emilio Pucci realizzò una collezione ispirandosi ai colori delle bandiere delle contrade che venne esposta al Santa Maria della Scala. Quindi, perché non Armani? Siena nel passato era molto conosciuta per essere all'avanguardia. Basta pensare alle accademie, a tutti gli artisti partiti da qui. Ha dato i natali a tanti pensatori, dimostrando che c’è tanto altro oltre al Palio, che comunque resta il nostro fiore all’occhiello”. Non mancano i timori per la categoria, già in passato penalizzata dagli abusivi. “Il rischio, in questo periodo, è che ci sia un incremento di chi fa questo lavoro senza averne le competenze, oltre alle autorizzazioni. Questo va anche a danneggiare la città: quando vengono passate informazioni sbagliate, soprattutto sul mondo del Palio, si crea un grosso problema. Dobbiamo tutelarci”.