Turismo Siena, in migliaia rischiano il lavoro. Hotel, situazione disastrosa. Lezzi: "Serve lo stato di crisi"

di Arianna Falchi

Si è fermato il motore principale della città. Da sempre, Siena attinge in particolar modo dal settore turistico, perno fondamentale del tessuto economico cittadino che fa girare anche comparti collaterali. Per il comune di Siena, il 2019 si era concluso più che positivamente, con 524.204 arrivi (+2% rispetto al 2018) e 1.103.788 presenze (+4%). Adesso, con l'emergenza Coronavirus, sono molte le categorie operanti nel settore che lanciano un forte grido di allarme. A delineare la situazione degli albergatori, è la presidente di Federalberghi Siena, Rossella Lezzi. “Federalberghi Siena e provincia - spiega - conta oltre 122 strutture associate, comprese tra nord e sud. Questo vuol dire che gli hotel sono nel Chianti, in Valdorcia, in Valdelsa: tutti territori con economia basata sul turismo, vino e prodotti agroalimentari. Le strutture rimaste aperte sono quelle che rendono un servizio di ospitalità a chi ha un familiare ospedalizzato, non necessariamente malato di Cvid-19, a infermieri, medici, corpi speciali di polizia. Un servizio, quello reso attualmente, di fatto a rimessa in base ad accordi di prezzi convenzionati minimi con l’azienda ospedaliera e altre istituzioni.”

Qual è l’attuale situazione degli albergatori?

“Drammatica. Non ci sono certezze né sulla riapertura dei confini regionali, quindi sul target di turismo di prossimità, né sulla riapertura dei confini tra stati Europei, né su quelli extracontinentali. Inoltre la crisi economica in seguito al virus colpisce tutto il mondo, quindi pensare che ci possa essere la stessa capacità di acquisto di tre o quattro mesi fa è da sprovveduti. L’assessore alle attività produttive e turismo della Regione Toscana, Stefano Ciuoffo, ha stimato un calo del Pil nel 2020 in regione di oltre il 9%, con previsione ottimistica. Se è vero che gli italiani rimarranno in Italia, è anche vero che se non ci saranno sgravi per fare vacanze, non potranno permettersele. Da parte nostra sarà difficile un contenimento tariffe poiché le spese per gli obblighi di sanificazione, barriere, saranno altissime, stimate tra il 30% e il 50% oltre lo standard periodico e di superficie. Inoltre dovremmo ampliare gli spazi a disposizione per il distanziamento sociale con conseguente riduzione del tasso di occupazione”.

Nel settore, oltre al personale fisso, operano anche molti lavoratori stagionali. Quante persone rischiano il posto di lavoro?

“Molti lavoratori stagionali non sono stati proprio assunti, migliaia sono quelli che rischiano. Ma possono rischiare anche quelli a tempo indeterminato se le aziende non avranno la forza economica per poterli pagare”.

Questo duro colpo al turismo, inciderà anche sul resto del tessuto economico cittadino? In che modo?

“Certo. Le strutture hanno bisogno di lavanderie, elettricisti, idraulici, imbianchini, muratori nonché forniture alimentari. Quindi il comparto turistico influisce anche su agricoltura, artigianato e industria agroalimentare, tipologia industriale prevalente nei nostri territori. Il consorzio del Brunello ha per esempio già richiesto lo stato di crisi e i ristoratori hanno dichiarato che senza il turismo non possono vivere solo con i residenti.”

Esistono delle strategie valide da adottare per una ripresa?

“Lo stato di crisi è l’unica strada da percorrere per evitare i fallimenti a raffica che pioveranno sul territorio. Sostegno economico a fondo perduto finché non ripartiranno i flussi poiché ci vorranno almeno due anni, come sottolineato molte compagnie aeree, per la ripresa della fiducia e della capacità di acquisto degli ospiti. Sostegno da parte della previdenza per mantenere il capitale umano altamente specializzato. Dovremo ripensare la comunicazione: eliminare le missioni, fiere e rappresentanze varie per acquisti advertising web, indicizzazioni parole chiave, social network”.