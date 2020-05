Coronavirus Siena, il tribunale si prepara a riaprire. Ecco come si svolgeranno i processi

di Claudio Coli

Il tribunale di Siena tornerà presto in attività. Dal 12 maggio, salvo ulteriori rinvii, ripartirà la vita del Palazzo di Giustizia, dopo gli oltre due mesi di lockdown e di sospensione dei termini. Una fase 2 che dovrà necessariamente tenere conto di tutte le norme e limitazioni tese ad evitare i contagi da Coronavirus, favorendo la tutela della salute di avvocati, magistrati, giudici e personale degli uffici giudiziari. In questi giorni saranno rese note dal presidente del tribunale di Siena, Roberto Carrelli Palombi le linee guida per la ripresa dell'attività, frutto di un protocollo, generalizzato che terrà conto delle disposizioni del decreto legge del 17 marzo, n. 18, convertito in legge il 24 aprile dalla Camera, concertato con l'ordine degli avvocati di Siena, la Camera Penale di Siena e le associazioni di avvocatura. Per quanto riguarda i processi civili, si va verso lo svolgimento delle udienze tramite trattazione scritta o da remoto, con apposita piattaforma, fatte salve le eccezioni urgenti ed indifferibili. Per il penale, invece, saranno privilegiati dibattimenti con un numero ristretto - massimo 3 o 4 - di parti processuali e con istruttorie contenute; contestualmente, i processi con un ampio numero di parti e testimoni da sentire verranno rinviati, nella speranza che la situazione possa nel frattempo migliorare ulteriormente. Gli avvocati, nel prendere atto dei cambiamenti, si dicono pronti ad adeguarsi ma dicono no al processo in remoto come strumento che debba sostituire la presenza fisica del legale e le sue prerogative all'interno del dibattimento. Ovviamente, in aula, ci sarà massimo rigore per quanto riguarda distanziamenti e presidi di sicurezza: con molta probabilità sarà ridotta la presenza di pubblico e in alcuni casi potrebbero essere disposte le porte chiuse. Sarà difficile per un bel po' di tempo rivedere aule piene come in occasione, ad esempio, del sempre seguitissimo e sentito processo sui contradaioli.