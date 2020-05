Coronavirus Siena, la crisi dei taxi: "Incassi vicini al ridicolo. E in auto guanti, gel e mascherine"

di Gennaro Groppa

“In questo periodo abbiamo perso tra l’80 ed il 90% dei nostri incassi abituali. Stiamo vivendo settimane molto difficili e ce ne aspettiamo altre altrettanto complicate”. A Siena la situazione dei tassisti non è semplice: d’altronde tante persone rimangono a casa, quindi la necessità di utilizzare il taxi è ridotta ai minimi termini. E nel territorio mancano tutti quei turisti che spesso sceglievano proprio questo mezzo per spostarsi e per ammirare le bellezze e i tesori locali. Nicola Borghi, presidente del Cotas (il Consorzio dei tassisti senesi), delinea uno scenario nel quale si fa tutto il possibile per sopravvivere, sperando che la “tempesta” non solo sanitaria ma anche economica portata dal virus Sars-Cov-2 passi rapidamente. Sono 53 i tassisti senesi, che si augurano che la situazione muti rapidamente in maniera positiva.

Borghi, quanto riuscite a lavorare in queste settimane?

“Molto poco. La situazione è incresciosa. Si avverte un po’ ovunque il malessere economico e in più mancano i turisti con i quali eravamo soliti lavorare molto. I nostri incassi attuali sono vicini al ridicolo. Ogni tassista lavora ad orario ridotto, un giorno sì e un giorno no. D’altronde se la gente non esce di casa sicuramente non prende il taxi. Noi continuiamo a garantire il servizio h24, ma non si vedono clienti, non ci resta che aspettare la fase2 per capire cosa succederà. Siamo ovviamente dispiaciuti; in più, in strade senza traffico, le tariffe sono irrisorie, poco più che una corsa in autobus”.

Che riscontri avete avuto dalla possibilità di fare le consegne domiciliari della spesa e quelle dei ristoranti?

“E’ una boccata di ossigeno, qualcosa si muove. Almeno ci teniamo impegnati, perché altrimenti trascorreremmo molto tempo senza lavorare. Forse noi tassisti siamo arrivati un po’ tardi su questo servizio, dato che la consegna domiciliare della spesa la fanno anche le associazioni di volontariato e le contrade. Diciamo che la portiamo soprattutto a nostri clienti abituali e anche la consegna ad alcuni ristoranti sta prendendo piede”.

Quanti passeggeri possono entrare in un taxi?

“Possono entrare due passeggeri, oltre al tassista, devono sedersi nel sedile posteriore e rimanere il più possibile distanti tra loro. Siamo arrivati a questa opportunità dopo un confronto e grazie a un accordo con il vicesindaco Andrea Corsi, poi il decreto nazionale è arrivato alla nostra stessa soluzione”.

E’ una misura che vi soddisfa?

“Direi di sì. Anche noi tassisti abbiamo paura del virus, in una situazione come l’attuale sarebbe complicato avere più di due passeggeri all’interno del veicolo”.

Quali sono gli accorgimenti di sicurezza sanitaria che avete adottato?

“Indossiamo guanti e mascherine, abbiamo gel igienizzante nelle nostre macchine. Non è obbligatorio, ma c’è stato chi ha montato un separé tra la prima fila e la fila dei passeggeri per il quale tuttavia non esiste alcun tipo di omologazione se non nella specificità dei taxi a Torino. Io ritengo che questo sia un palliativo, un elemento che in realtà sarebbe più utile per una questione di sicurezza personale dei tassisti contro le possibili aggressioni, e per questo motivo in altre città era già stato installato”.