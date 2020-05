Siena, rivoluzione commercio in centro: no a nuove licenze per bar e ristoranti. Salvare le attività esistenti

di Alessandro Lorenzini

A Siena stop alla liberalizzazione selvaggia nel centro storico, blocco delle licenze per ristoranti, bar e somministrazione di generi alimentari, valorizzazione degli attuali esercizi che avranno dunque la possibilità di investire e, magari, allargare anche la propria attività. E’ un segnale preciso quello che ha dato il Comune di Siena, attraverso una delibera approvata nell’ultima giunta e fortemente voluta dal sindaco Luigi De Mossi e disegnata dall’assessorato al commercio guidato da Alberto Tirelli. Stop alle licenze per ristoranti e bar e esercizi di questo tipo: la giunta ha di fatto approvato una nuova “zonizzazione” del centro storico di Siena, patrimonio Unesco, disegnando un nuovo regolamento che passerà attraverso il voto del consiglio comunale e entrerà subito in vigore. L’attuale “zona 1” che comprende la parte vicino a Piazza del Campo rimane come è. Tale parte viene però allargata a via Pantaneto, via dei Rossi, via Camollia e vicolo San Pietro, strade ritenute già sature di queste attività e che vengono dunque valorizzate come “zona 1 bis”, in continuità con la “zona 1”. Il resto del centro storico è catalogato come “zona 2”. Dalla “bis” non si può passare alla “1”, mentre può essere compiuto il passo contrario. In queste zone il numero delle licenze attuali (sono diverse decine) non possono variare: quello che c’è, rimane, altri esercizi di questo tipo non possono nascere. Rimane invece libera la nominata “zona 3”, cioè quella fuori dalle mura del centro storico. Il regolamento, che non ha scadenza ma sul quale potrà tornare il consiglio comunale fra qualche anno a seconda delle esigenze della città, si occupa anche di altri aspetti, come gli esercizi commerciali che non si possono aprire in centro (esempio rivendite di gas oppure di carburante) ed altri aspetti. “Un segnale importante – sottolinea l’assessore al commercio Alberto Tirelli – che il sindaco ha voluto dare in una fase così delicata come quella che viviamo per il commercio e per gli esercizi del centro storico, che in questo modo si trovano licenze da poter valorizzare e su cui poter investire”. Tutto senza il timore che, magari, dopo un investimento apra un concorrente a pochi metri, attraverso questo contingentamento delle licenze. Il regolamento in questione non veniva modificato dal 2008: Palazzo Pubblico ha preso questa decisione anche per frenare la proliferazione selvaggia di esercizi come pizzerie al taglio o rivenditori di alimenti (kebab o quant’altro) che in altri centro storici toscani (vedi Firenze) stanno letteralmente invadendo vicoli e vie, creando un’eccessiva concorrenza e, in qualche caso, non valorizzando i prodotti tipici. “Capiremo – conclude Tirelli - come nel caso riposizionarci nei prossimi anni, la nostra volontà al momento era salvaguardare delle attività che già ci sono e evitare proliferare di esercizi di somministrazione, pur non ingessando troppo la città”.