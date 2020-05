I voli dei i 7 droni che da tempo controllano dall'alto le zone di Siena, sia il centro che quelle più periferiche per monitorare eventuali infrazioni allenorme contro il diffondersi del Coronavirus, si avviano alla conclusione. Quelli di questi giorni saranno gli ultimi, dalla prossima settimana il servizio cesserà. La notizia arriva direttamente dal sindaco Luigi De Mossi, che spiega: “In accordo con il prefetto, abbiamo ritenuto non più così necessario avere tutta questa attenzione, visto che andiamo incontro alle aperture e a un ritorno a un tipo di vita un po' più normale. Ringrazio la Misericordia per la collaborazione che ci ha dato in maniera continua. La polizia municipale, invece, proseguirà normalmente i controlli come ha sempre fatto”.