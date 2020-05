Coronavirus Siena, ancora 168 controlli della polizia municipale. Verifiche anche in dodici negozi

Anche nella giornata del 2 maggio, la polizia municipale di Siena ha effettuato intensi e attenti controlli per verificare il rispetto delle restrizioni imposte dal governo per limitare la diffusione del Coronavirus. Sono state ben 168 le persone fermate dai vigili urbani, altrettante le autocertificazioni che sono state acquisite. Nessuna irregolarità è stata registrata. Tutto in ordine anche nei dodici esercizi commerciali della città che sono stati controllati. Nessun problema, inoltre, dal volo dei sette droni che hanno passato al setaccio viale Vittorio Emanuele II, viale Cavour, via Quinto Settano, via Fiorentina e via Celso Cittadini. Il sindaco ha annunciato che nei prossimi giorni i controlli attraverso i droni saranno interrotti.