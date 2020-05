Coronavirus Siena, il primo maggio controlli su 56 persone e 10 negozi. Una sanzione doppia

Emergenza Coronavirus: i controlli della polizia municipale di Siena non sono mancati nemmeno nel giorno festivo del primo maggio. Gli agenti hanno effettuato verifiche su 56 persone, ritirando altrettante autocertificazioni. Una persona è stata sanzionata per il mancato rispetto delle restrizioni imposte dal governo: si era allontanata dalla propria residenza senza validi motivi. Alla stessa persona è stata contestata anche una violazione del codice della strada, visto che aveva adibito un veicolo con targa prova ad un uso diverso da quanto stabilito dal codice della strada. La municipale ha effettuato controlli anche in dieci esercizi commerciali: tutto regolare. Così come dal volo dei sette droni che hanno controllato in particolare Cassia Sud, Coroncina, Isola d’Arbia e Massetana Romana.