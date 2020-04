Coronavirus Siena, piattaforma web per ordinare cibo (e altro) da casa: gratis per clienti e commercianti

di Arianna Falchi

Emergenza Coronavirus: cibo a domicilio, ma non solo. L’idea che corre utilizzando gli strumenti del web arriva dal giovane di Siena di origini albanesi Juljan Kaci, 23 anni, programmatore di professione. Il suo progetto si chiama relaxathome.it, piattaforma online gratuita che vuole essere di aiuto per tutti i commercianti: “L'idea è nata per affrontare questo brutto momento e per mettere in contatto cliente e commerciante. Io non prendo nessuna commissione, ho voluto crearla per dare una mano”. Con il sito, raggiungibile anche tramite la pagina Facebook del progetto @relaxathomesiena, il commerciante può creare il suo spazio con una semplice iscrizione. “Il ristorante, la pizzeria, la pasticceria, possono proporre i loro prodotti. Il commerciante riceve i dati del cliente. Ho voluto inserire la scelta della distanza: un venditore decide il raggio d’azione entro il quale può fare le consegne. Il sistema oscurerà l’attività a chi si collega da più lontano”. Ma il progetto di Kaci non vuole fermarsi: “Credo che sia adatto anche alle farmacie, per servire quei cittadini che non possono uscire perché anziani o malati. Ho provato a contattarne alcune su Siena e si sono mostrate interessate, ma non sono attrezzate per il servizio a domicilio. Questo, comunque, mi ha fatto pensare anche ad altre attività come i fiorai o le ferramenta e, perché no, negozi di abbigliamento”. Il progetto si inserisce in uno scenario che, anche se con limitazioni meno accentuate, proseguirà anche dopo il 4 maggio. “L'applicazione è diversa perché l'ordine non passa da me, ma la gestione è totalmente in mano al commerciante, compreso il denaro. Io gestisco solo la parte tecnica e funzionale. La cosa interessante è il tempo reale: non c'è bisogno di ordinare il giorno prima”.