Coronavirus Siena, 10mila controlli della polizia municipale. Cento sanzioni. I casi più curiosi

di Gennaro Groppa

Diecimila controlli e cento sanzioni. E' il bilancio della polizia municipale di Siena dal 9 marzo a oggi, da quando, cioè, sono scattate le restrizioni imposte dal governo per l’emergenza Coronavirus. Il lavoro effettuato dagli agenti è stato imponente. In media sono state elevate due multe al giorno per spostamenti non consentiti. Tra questi il ciclista che è uscito in bicicletta sostenendo che stava andando a comprarsi una gelatiera, chi da Castellina in Chianti si è spostato fino a Siena per acquistare un po’ di terriccio, chi da Gaiole voleva arrivare nel capoluogo per comprare cibo per cani e gatti, chi è andato al supermercato a fare la spesa con tutti i componenti della famiglia e ancora chi aveva organizzato una festa privata nella propria abitazione. Ma sono stati casi isolati. “I senesi - commenta il comandante della polizia municipale Cesare Rinaldi - hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole. Non abbiamo mai registrato sentimenti di insofferenza verso i controlli effettuati. E ne abbiamo fatti tanti, nelle prime settimane con veri e propri posti di blocco mentre adesso andremo avanti con posti di controllo. Con le nostre pattuglie abbiamo fermato molti automobilisti e i nostri agenti a piedi hanno controllato anche tante persone che camminavano per le strade del centro storico. La possibilità di utilizzare i droni si è rivelata molto utile per un’azione di repressione veloce ed efficace e anche per dare un segnale in ottica di prevenzione dato che questi strumenti sono ben visibili e che i senesi erano a conoscenza del fatto che fossero in volo. Il nostro lavoro proseguirà nelle prossime settimane, anche se l’ultimo decreto governativo non è chiarissimo su alcuni aspetti. Su situazioni come i fidanzamenti, infatti, non è semplice andare ad indagare. Per chi effettua un lavoro di sicurezza i termini devono invece essere chiari e precisi”.