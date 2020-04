Siena, uomini della Guardia di Finanza in azione nella sede della Fises

Uomini della Guardia di Finanza sarebbero in azione all'interno della sede della Finanziaria senese di sviluppo. E' stato Siena News a dare la notizia sui social questa mattina, intorno alle 8, sostenendo che sia in corso una operazione dalle prime ore del giorno. Ancora non è chiaro il motivo della "visita" delle Fiamme Gialle nella sede della Fises che proprio nei giorni scorsi aveva presentato il suo bilancio, annunciando di aver chiuso il 2019 in maniera molto positiva e di aver iniziato il 2020 allo stesso modo, deliberando nei primi mesi già decine di pratiche per svariati milioni di euro.