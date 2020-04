Siena, il Comune: sì alle bevande d'asporto. E chiede di sospendere le conseguenze giuridiche del "protesto"

Oltre alla manovra Siena ripartiamo insieme, il sindaco Luigi De Mossi, ha emesso una apposita ordinanza (già esecutiva) con la quale sul territorio comunale è permessa la vendita per asporto di cibi e bevande. La vendita da asporto sarà consentita in bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie. I cibi cotti o preparati e le bevande, in aggiunta al servizio della consegna a domicilio, dovranno essere ordinati via mail o contatto telefonico. Il ritiro dei prodotti dovrà essere dilazionato nel tempo per evitare assembramenti e i clienti potranno entrare nel locale uno alla volta. La Giunta ha inoltre approvato un documento - a salvaguardia delle ripercussioni economiche derivanti dalla grande emergenza sanitaria - che sarà trasmesso alla valutazione del consiglio comunale con il quale l’Amministrazione chiede al Governo e alla Regione Toscana un provvedimento finalizzato a sospendere gli effetti giuridici e le conseguenze dell’atto di protesto dei titoli di credito emessi e in scadenza nel periodo 1 gennaio- 31 dicembre 2020.