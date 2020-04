Fase 2, il sindaco De Mossi annuncia aiuti per 7-10 milioni. Ecco la manovra Siena ripartiamo insieme

Emergenza Coronavirus: a Siena il sindaco Luigi De Mossi annuncia una Fase 2 cittadina con numerose novità e facilitazioni per residenti e turisti. Una manovra da sette-dieci milioni di euro: si chiama Siena ripartiamo insieme ed è il documento approvato dalla giunta comunale per rilanciare la città. L’ha annunciato in videoconferenza lo stesso De Mossi e prevede, fra l’altro, musei gratis fino al 31 dicembre, parcheggi gratuiti nel week end, allargamento del suolo pubblico e sospensione di alcune tassazioni come la Tari (per un totale di un milione di euro). “Faremo un bilancio sociale – ha detto il primo cittadino – e non economico per tutelare la nostra economia, che è di cristallo. Abbiamo già approntato una lettera in tal senso per la Corte dei Conti. In attesa di quello che farà il governo, noi faremo la nostra parte”. Alcuni provvedimenti entrano in vigore da subito, come l’allargamento della possibilità di vendere anche bevande, e non solo cibo, da asporto. “Sul tema sanitario – ha aggiunto il sindaco – Siena è stato un modello, come Comune abbiamo ascoltato le categorie degli operatori per fare la nostra parte”.

Alessandro Lorenzini