Fase 2, a Siena via ai lavori pubblici: nuovo asfalto per numerose strade comunali. Ecco quali

L'amministrazione comunale di Siena ha annunciato una lunga serie di lavoro pubblici, per un importo complessivo di sei milioni di euro, anche per cercare di arginare la crisi economica legata all'emergenza Coronavirus. L'assessore competente, Sara Pugliese, ora comunica che se le condizioni meteo lo permetteranno, già dalla giornata di domani, mercoledì 29 aprile, inizieranno gli interventi di asfaltatura di alcune strade della città, interventi che aiuteranno anche ad accrescere il livello di sicurezza. E' in programma la stesura del nuovo asfalto per la rotatoria in viale Mazzini e le rampe di ingresso del Ponte di Malizia. A seguire viale Sclavo e, in parte, viale Bandinelli e la rotatoria di via Aldo Moro, oltre al completamento dell’intervento iniziato la scorsa estate in Strada di S. Carlo e che aveva riguardato anche Pescaia, via Lombardi e altre arterie di scorrimento veicolare per un costo complessivo di 520mila euro.