Coronavirus Siena, contributi per gli affitti: ecco il bando. Chi può partecipare. Scarica la domanda

Emergenza Covid, ecco il bando per gli aiuti sugli affitti. E' stato pubblicato all'albo pretorio online dal Comune di Siena nella giornata di oggi, 28 aprile. Si tratta di un avviso straordinario per l'erogazione di un contributo riservato ai lavoratori dipendenti o autonomi in difficoltà economica. In una nota l'amministrazione comunale spiega che possono partecipare tutti coloro che, in applicazione dei criteri fissati dalla Regione Toscana, siano residenti nel Comune di Siena, non abbiano alloggi di proprietà entro 50 km dalla residenza, siano in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, per un alloggio adibito ad abitazione principale, non abbiano una certificazione Isee (anno 2019 oppure 2020) superiore ad euro 28.684,36 e siano lavoratori dipendenti ed autonomi colpiti in modo diretto da problematiche economiche derivanti dall'emergenza sanitaria Covid-19 (autonomi che abbiano cessato attività o ridotto significativamente il fatturato, lavoratori licenziati, a cui non sono stati rinnovati i contratti, o collocati in cassa integrazione in un periodo successivo al diffondersi dell'epidemia). La verifica della riduzione o della cessazione del reddito percepito avverrà relativamente al mese di aprile 2020 e dovrà risultare inferiore di almeno il 30% rispetto all’aprile 2019. I mesi oggetto del contributo saranno aprile e, a seguito di mantenimento dei requisiti, maggio e giugno 2020. Le domande di partecipazione al Bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e disponibili a Palazzo Berlinghieri (P.zza il Campo, 7/8); al Comando della Polizia Municipale in via Tozzi (dalle 8-18 suonando al portone); sul sito del Comune. Il modulo può essere scaricato anche cliccando qui.