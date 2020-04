Coronavirus Siena, le estetiste: "Abbandonate dal governo e in preda all'abusivismo. Introiti in calo del 70%"

di Alessandro Lorenzini

Lotta all’abusivismo, regole certe e incentivi economici. Sono le richieste che partono dalla Cna e dalla portavoce estetiste Elettra Guideri per un settore fra i più colpiti dalla pandemia Coronavirus. Una situazione non semplice quella che vivono gli istituti estetici di tutto il territorio provinciale (150 gli affiliati Cna), anche per la presenza di esercizi abusivi della professione in questo periodo. “Purtroppo – conferma Guideri – tante persone, abilitate o meno all’esercizio della professione, in questo periodo sono andate a domicilio. E’ abusivismo e invito anche la cittadinanza a combattere questo tipo di esercizio. C’è una differenza netta fra chi lavora in sicurezza, con professionalità e competenza e chi va in giro. Il governo finora ci ha pressoché ignorato. Una delle caratteristiche più importanti della nostra professione è lavorare a contatto con il corpo rispettando strettamente tutte le norme igienico-sanitarie. Non vogliamo diventare dei chirurghi, ma allo stesso tempo chiediamo che sia possibile garantire la salute dei clienti e quella degli addetti”. C’è poi un problema di liquidità. “Come settore registriamo un meno 70% degli introiti. E’ saltata una parte importante della stagione, fra matrimoni, celebrazioni varie, preparazione all’estate. Inutile promettere 600 euro, per esempio, se poi vengono chieste tasse su ricavi ipotetici pari a 3mila euro. E’ un settore importante, da tutelare anche attraverso risorse: spendiamo tanto in corsi di aggiornamento, macchinari e diventa davvero difficile farlo vista la chiusura completa. Alle colleghe chiedo di rimanere unite, il lavoro c’è per tutti”.