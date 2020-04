La Guardia di finanza provinciale di Siena ha raggiunto un accordo di collaborazione con l'Istituto "Pellegrino Artusi" di Chianciano Terme per aiutare i giovani che, costretti a svolgere lezioni a distanza utilizzando la tecnologia, non hanno gli strumenti adeguati per affrontare questa esigenza in maniera soddisfacente. Per questo il dirigente scolastico Antonio Vannini e il direttore amministrativo Michele Micheli hanno chiesto alle fiamme gialle di recapitare i computer portatili ai propri studenti in maggiore difficoltà. Grazie alla capillare presenza su tutto il territorio della provincia, particolarmente rafforzata in questo momento storico a seguito della pandemia da Coronavirus, i finanzieri sono riusciti a consegnare nelle mani dei ragazzi gli importantissimi strumenti dopo averli ritirati direttamente presso la sede dell'istituto chiancianese.