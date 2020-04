Coronavirus, a Siena controlli anche il 25 aprile. In tre lontano da casa senza giustificazione: sanzionati

A Siena raffica di controlli della polizia municipale anche nel giorno della Liberazione. I vigili urbani oggi, 25 aprile, hanno verificato la posizione di 55 persone ed acquisito altrettante autocertificazioni. In tre casi gli agenti hanno comminato sanzioni per il mancato rispetto delle restrizioni imposte dal governo per limitare la diffusione del Coronavirus: le persone multate si erano allontanate dalle loro abitazioni senza validi motivi. Sei gli esercizi commerciali controllati, tutti in regola. Nessun problema è stato riscontrato nemmeno dai droni in volo che hanno verificato in particolare le zone di Scacciapensieri, San Miniato, Montalbuccio, Cappuccini, Ginestreto, Sant'Andrea e Taverne d'Arbia.