Coronavirus, il Comune di Siena ricorda come smaltire guanti, mascherine e fazzoletti di carta

Come devono essere smaltiti guanti e mascherine utilizzati dalle persone non positive al Covid 19? E' l'amministrazione comunale di Siena a ribadire le indicazioni dell'Istituto superiore della sanità e della Regione Toscana. Nelle abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, a scopo cautelativo fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti utilizzati dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati, avendo cura di servirsi di sacchi di adeguata resistenza meccanica per evitarne la rottura. Per tutte le altre tipologie di rifiuti dovrà essere proseguita la normale raccolta differenziata. Prosegue, intanto, l'attività di sanificazione esterna dei cassonetti e bidoni stradali, in particolare coperchi e maniglie, oltre che, per i nuovi contenitori ad accesso controllato, leve di apertura della calotta e pannelli di controllo. Rimangono valide le raccomandazioni di lavarsi accuratamente le mani prima e dopo l'utilizzo dei contenitori o l'uso di guanti.

