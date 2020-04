Vaccino anti Coronavirus, da Siena piattaforma efficace nella ricerca. Primi risultati positivi per Biomvis

Anche Siena è impegnata nella corsa per un vaccino anti Coronavirus. Biomvis srl, realtà nata nel 2017 e affiliata a Fondazione Toscana Life Sciences, ha annunciato con una nota "risultati incoraggianti sulla strada verso un vaccino contro coronavirus Sars-Cov-2, ottenuti grazie alla sua piattaforma tecnologica basata sulle Vescicole di Membrana Esterna dei batteri Gram-negativi (Omvs). Le Omvs sono particelle sferiche rilasciate dai batteri Gram-negativi le cui caratteristiche peculiari le rendono potenzialmente adatte allo sviluppo di vaccini. L’azienda, che detiene un “know-how” consolidato sulla tecnologia Omvs, è da tempo impegnata nello sviluppo di vaccini contro importanti batteri patogeni e di vaccini anti-tumorali personalizzati". In questi mesi di emergenza globale causata dal diffondersi del virus, l’azienda ha deciso di testare la propria piattaforma in collaborazione con i team del professor Guido Grandi e del professor Massimo Pizzato del Dipartimento Cibio (Centre for integrative biology) dell'Università di Trento".

“Presso Cibio è stato messo a punto un sistema in vitro di infezione cellulare che utilizza uno “pseudo-virus”, che porta la stessa proteina (Proteina S o “Spike”) di Sars-Cov-2. Questo pseudo-virus, completamente innocuo in quanto privato del suo materiale genetico, è in grado di essere internalizzato da cellule in coltura grazie all’interazione della proteina S con il suo recettore cellulare (Ace-2). Questo sistema in vitro è ideale per verificare in tempi rapidi la capacità di un potenziale vaccino di indurre anticorpi capaci di neutralizzare l’ingresso del virus nelle cellule – afferma Guido Grandi co-fondatore di Biomvis e membro del Scientific Advisory Board della società – Come Biomvis abbiamo messo a disposizione la piattaforma, già consolidata in altri ambiti, con l’intento di metterla alla prova anche su questo nuovo fronte, verificando se Omvs, opportunamente modificate geneticamente, riescono a generare una risposta immunitaria neutralizzante, cioè in grado di bloccare l’ingresso del virus all’interno della cellula. I nostri test hanno dimostrato che è possibile".

Nell’ultimo mese e mezzo, i ricercatori Biomvis e Cibio hanno creato le prime vescicole ingegnerizzate (decorate con i vari antigeni di Coronavirus) per poi passare al processo di immunizzazione in un modello di topo. I primi test hanno mostrato che l’immunizzazione non solo induce anticorpi contro gli antigeni virali ma anche che, sulla base del saggio in vitro basato su pseudo-virus, tali anticorpi hanno potenzialità neutralizzante.

"Al momento stiamo cercando di ottimizzare le formulazioni ottenute in questo mese e mezzo di lavoro allo scopo di ottenere Omvs capaci di stimolare titoli ottimali di anticorpi neutralizzanti. Siamo comunque fiduciosi perché la nostra piattaforma ha dimostrato efficacia e presenta caratteristiche importanti come la flessibilità del modello, la scalabilità e i costi contenuti – precisa Alberto Grandi, senior scientist presso Toscana Life Sciences e Chief Scientific Officer di Biomvis – Quando questa attività di ottimizzazione sarà completata, presumibilmente nei prossimi due-tre mesi, Biomvis dovrà necessariamente collaborare con un partner industriale che possa portare avanti lo sviluppo del prodotto ed i test sull’uomo”.

“I risultati raggiunti oggi dal team di Biomvis non fanno che dimostrare l’importanza della ricerca scientifica svolta in collaborazione e sinergia con partner strategici – afferma Andrea Paolini, direttore generale di Toscana Life Sciences - Nella speranza che questo possa segnare un balzo in avanti nella ricerca di un vaccino contro Sars-Cov-2, siamo comunque consapevoli che si tratta di un grande risultato per una delle startup del nostro bioincubatore, nel poter ampliare il proprio intervento di ricerca anche all’ambito della virologia”.

Biomvis srl è una Biotech Company fondata nel 2017 con il fine di promuovere interventi di profilassi e immunoterapia per malattie infettive e tumori. L’approccio con il quale opera impiega una piattaforma innovativa proprietaria basata sulle Omvs (Outer Membrane Vesicles). Obiettivo di Biomvis quello di collaborare con aziende biotecnologiche/farmaceutiche al fine di portare in clinica vaccini personalizzati in ambito oncologico o per lo sviluppo di vaccini contro malattie infettive.

Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) è un ente no-profit attivo sul territorio toscano per supportare le attività di ricerca e favorire la nascita di imprese innovative nel campo delle scienze della vita. Nata su impulso dei principali soggetti istituzionali, come la Regione Toscana, del mondo universitario, clinico, industriale e con il contributo strategico e finanziario rilevante di Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Tls ha sede a Siena, nella storica area di “Torre Fiorentina”, dove Achille Sclavo fondò nel 1904 l’omonimo Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno Toscano e dove oggi importanti multinazionali dei vaccini scelgono strategicamente di localizzare le principali attività di ricerca e sviluppo.