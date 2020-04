La famiglia Capitani ha voluto ringraziare quanti le sono stati vicini ed hanno espresso profondo cordoglio per l'improvvisa morte di Alessandra Bagnoli. Rinnovando le nostre sentite condoglianze, riportiamo lo scritto dei familiari.

"La famiglia Capitani è commossa dall’affetto e dalla vicinanza dimostrata per la cara Alessandra a partire da parenti ed amici, passando dall’amata Contrada, dai colleghi di lavoro e da tutta l’Azienda Sanitaria Locale, dal Comune, dalla Curia Arcivescovile, dall’Università degli Studi di Siena e dall’Università per Stranieri, dalla Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva, dalle istituzioni tutte e forze dell’ordine, dai movimenti politici ed associazioni, finendo poi con tutta la comunità senese in coloro che pur non conoscendola personalmente hanno voluto comunque ricordarla con un pensiero. Il dolore è stato ancora più grande non avendo potuto abbracciare ognuno di voi a causa delle norme da rispettare come, purtroppo, è accaduto anche alle famiglie dei nostri concittadini deceduti in questo triste periodo. Quelle norme tuttavia, siamo certi, lei stessa avrebbe voluto che fossero rispettate a tutela della salute di tutti. Una volta che sarà passata l’emergenza però avremo modo di poter stare insieme per ricordarla e, a tal proposito, stiamo pensando a varie iniziative benefiche che avremo il piacere di comunicare a tutti coloro che vorranno aderire. In tanti attraverso messaggi, chiamate e telegrammi ci hanno scritto e detto di non avere parole. Noi ne abbiamo una per tutti voi: grazie. Massimo, Michele ed Elena".