Anche l'erogazione della pensione deve rispettare le regole dei decreti in vigore in questo periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus. Le Poste italiane il 27 aprile accrediteranno le cifre spettanti a maggio per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto Bancoposta o di una Postepay evolution. I titolari di carta Postamat, carta Libretto o di Postepay evolution potranno prelevare i contanti dagli sportelli Postamat senza recarsi negli uffici. Chi, viceversa, non può evitare di ritirare la pensione in contanti, dovrà presentarsi agli sportelli postali rispettando una turnazione alfabetica. Per chi ha cognomi dalla A alla B l'appuntamento è lunedì 27 aprile; dalla C alla D il 28 aprile; dalla E alla K mercoledì 29 aprile; dalla L alla P giovedì 30 aprile; dalla Q alla Z la mattina del 2 maggio. I cittadini di età pari o superiore a 75 anni possono chiedere di ricevere gratuitamente il denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i carabinieri. Chi invece deve recarsi negli uffici postali, esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili, dovrà indossare dispositivi di protezione personale, entrare solo all’uscita dei clienti precedenti, tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno che nelle sale aperte al pubblico.