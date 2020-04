Coronavirus, dalla Cina ancora una donazione a Siena: ecco i reagenti per i tamponi

Non solo tute e mascherine: la Cina aiuta Siena anche con strumenti utili a diagnosticare il Coronavirus: i reagenti per i tamponi. Nei giorni scorsi il Comune ha ricevuto una partita di kit diagnostici, dal valore di circa 5mila euro, prontamente messi a disposizione del sistema sanitario. Essendo una merce proveniente da fuori Unione Europea, è stato necessario lo sdoganamento dei diritti doganali, la cui spesa è stata coperta con le risorse del conto corrente bancario appositamente aperto dall'Amministrazione Comunale per l'emergenza Covid-19. Si tratta della prima donazione dalla Cina di tali dispositivi, cui ne faranno seguito altre al bisogno.

Guarda anche Dove fare i test rapidi: i laboratori autorizzati