Coronavirus e Palio di Siena, iniziativa della Selva: ogni giorno 15 pizze gratis a chi ha bisogno. Come fare

Emergenza Coronavirus: a Siena la contrada della Selva organizza l’iniziativa “Pizza sospesa”, che ha preso il via lunedì. I selvaioli hanno avviato la raccolta fondi per arrivare a garantire quotidianamente 15 pizze gratuite che saranno a disposizione di chiunque abbia bisogno. La pizza viene consegnata a casa, dalle 18.30 alle 19, senza nessun costo da sostenere: per farsela recapitare basta chiamare il numero 0577.1654809 e indicare l’indirizzo al quale si vuole ricevere la pizza. Dal rione di Vallepiatta sottolineano che “in questo periodo difficile per tutti noi è importante ricordare che nella nostra città vi sono famiglie particolarmente provate dalla crisi del lavoro per l’attuale pandemia. E’ in momenti come questo che la contrada deve affermare ancora una volta la sua funzione di sostegno per la comunità. E’ una possibilità che diamo a tutti i cittadini di Siena – afferma il priore Stefano Marini – Purtroppo ci sono famiglie con problemi a mettere la cena in tavola per la situazione che si sta vivendo”.

Gennaro Groppa