Siena, Finocchiona Igp contro i pirati dell'alimentare: marchio registrato in Nuova Zelanda

La Finocchiona sbarca anche in Nuova Zelanda. Nonostante l'emergenza Coronavirus, non si ferma la promozione di uno dei prodotti tipici e più amati della Toscana. Il Consorzio di Tutela, nell’ottica di valorizzare e tutelare il prodotto anche all’estero dal fenomeno dell’agropirateria, ha registrato il marchio figurativo. Si tratta di un altro importante passo per il Consorzio che sta portando avanti pratiche analoghe anche in altri Paesi. "Questa è la prima registrazione in un Paese estero e rappresenta un passo importante sia per la tutela del prodotto che per le esportazioni delle aziende consorziate" afferma Alessandro Iacomoni, presidente del Consorzio. "Attualmente destiniamo il 30% della produzione all’estero e stiamo rilevando una crescita anche nei Paesi extra Ue. A seguito di questa registrazione ci auguriamo di vedere presto una crescita significativa proprio in Nuova Zelanda".