Nottata movimentata in un appartamento di Siena. All'una e 42 di questa mattina, 22 aprile 2020, una donna ha segnalato alcuni dissidi con un amico della sorella all’interno dell’abitazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile che, dopo i primi contatti con le parti, hanno chiesto l'intervento del personale del 118 perché l'uomo era in evidente stato di agitazione ed è stato visitato sul posto, senza bisogno di trasportarlo in ospedale. La lite, scoppiata per futili motivi, a questo punto sembrava sedata, ma alle 3,33 sempre la stessa donna ha nuovamente chiesto un intervento perché, a suo dire, l'uomo stava cercando di buttare giù una porta. Al Nucleo radiomobile, questa volta, si è aggiunta una pattuglia di Siena centro in ausilio. La situazione, però, era ben diversa da quella prospettata: l'uomo stava dormendo in un'altra stanza, mentre la porta indicata non aveva segni di forzatura. La donna, dunque, ha deciso di lasciare la casa ed è andata a dormire da un'altra sorella.