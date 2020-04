Siena, dialoghi serali in diretta streaming: Sergio Givone ospite dell'Università

Sergio Givone è tra i più famosi filosofi italiani. Oggi, mercoledì 22 aprile, alle ore 18 sarà ospite dell'Università di Siena nell'ambito del ciclo di dialoghi serali in diretta streaming "Extrema ratio". Givone è autore del libro Metafisica della peste, dedicato alle domande di senso e ai conflitti sociali che il contagio porta con sé. L'iniziativa è del Dipartimento di Filologia e critica dell’Università di Siena, che ha raccolto nei suoi primi tre appuntamenti oltre 650 partecipazioni. Givone sarà in dialogo con il professor Niccolò Scaffai. “Non è scontato collegarsi a internet di sera per seguire un dialogo che non è pensato ai fini di intrattenimento, e al contrario richiede attenzione e partecipazione – dice Pierluigi Pellini, direttore del Dipartimento – Questo ci fa riflettere sulla voglia di studenti, dottorandi, assegnisti, docenti e personale dell'ateneo di fare insieme riflessioni complesse e ragionate su questo tempo". L'ultimo appuntamento del ciclo di aprile sarà mercoledì 29 con lo scrittore Walter Siti, in dialogo con Gianluigi Simonetti, saggista e docente di Letterature comparate all’Università dell’Aquila. Cliccare qui per ulteriori informazioni.