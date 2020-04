Coronavirus Siena, all'ospedale Le Scotte di Siena dispositivi donati dal Soroptimist Club

Anche il Soroptimist Club Siena in trincea nella difficile battaglia contro il Coronavirus. Gli sforzi sono stati concentrati nell'acquisto di Dispositivi di protezione individuale per il Policlinico Le Scotte. Dopo una prima tranche di Dpi consegnata il 26 marzo, il club ha continuato, in accordo con il professor Sabino Scolletta, direttore Uoc Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, l’azione di reperimento di altri dispositivi utili. Nel mese di aprile il club ha provveduto a consegnare la seconda tranche alla dottoressa Maria Teresa Bianco della Farmacia ospedaliera, tramite la presidente, vice presidente e past president del club, che si sono recate personalmente presso l’ospedale in rappresentanza di tutte le socie di Siena. Nello specifico si è trattato di ulteriori 315 Dpi, tra tute Tnt cat. III, calzari lunghi monouso cat. III ed occhiali di protezione, che si vanno ad aggiungere ai dispositivi già consegnati, per un totale di oltre 1.000 pezzi.