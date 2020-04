Fotografia, la dolce bimba con la mascherina offre i fiori al carabiniere: lo scatto che lancia Siena Awards

La bimba e il carabiniere. La consegna di un mazzo di fiori. Ma la piccola indossa la mascherina, simbolo dell'epidemia da Coronavirus. Una immagine tenera e a tratti commovente. E' quella scelta da Siena Awards 2020, festival dedicato alle arti visive, in programma dal 24 ottobre all'1 dicembre 2020, quando Siena si trasformerà ancora nella capitale mondiale della fotografia. La foto è stata scattata dal carabiniere Giuseppe Ulizio, di stanza a Udine e immortala il gesto gentile di una bambina che, con la mascherina, offre dei fiori come segno di riconoscenza per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine, durante l’emergenza Covid-19.

La foto coglie un gesto semplice e dolce, dove protagonista della scena è una bambina di Udine, la piccola Melissa. Uno scatto che raccoglie il senso profondo del festival: il potere dell’immaginazione, un dono imprescindibile che non si ferma. I Siena Awards nascono proprio per raccontare i migliori talenti della fotografia del mondo. Persone di ogni cultura che mettono in scena il proprio talento, raccontando storie piccole e grandi.

"Abbiamo scelto di lanciare l'edizione 2020 del Siena Awards con lo scatto di Giuseppe Ulizio per ribadire che il nostro festival, nonostante tutto, non si è fermato e non si fermerà - spiega Luca Venturi, ideatore e direttore artistico – Abbiamo ricevuto foto da 165 paesi di tutto il mondo e ogni scatto per noi è un abbraccio che vogliamo condividere con tutti. Siena sarà la capitale internazionale della fotografia anche nel 2020. Stiamo già lavorando per organizzare l'edizione più bella di sempre, per continuare a portare avanti, con l'entusiasmo e la passione di sempre, il sogno di organizzare un festival capace di riunire fotografi da tutto il mondo".