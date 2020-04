Giornata relativamente tranquilla, quella di oggi 21 aprile, per la polizia municipale di Siena, come sempre impegnata a far rispettare le restrizioni imposte dall'emergenza Coronavirus. Gli agenti hanno controllato 158 persone e hanno acquisito altrettante autocertificazioni. E' stata elevata una sola sanzione per un allontanamento dalla propria abitazione senza un valido motivo. Nessuna irregolarità è emersa dalle verifiche effettuate in 28 esercizi commerciali, risultati tutti in regola con le norme e le indicazioni. Come successo ieri, 20 aprile, i droni non si sono potuti alzare in volo per monitorare il territorio a causa delle avverse condizioni di maltempo.