Il Corriere di Siena di nuovo in edicola. Giani: "Bentornato"

di Eugenio Giani *

Il Corriere di Siena oggi 21 aprile in edicola ed è un avvenimento da condividere con passione all'esterno, con lettori, giornalisti, editore e tutti coloro che hanno operato affinché questo potesse accadere, a dimostrazione che le crisi ci sono ma che uniti si possono superare, dimostrando anche come dalle difficoltà si possa uscire più forti di prima. Un'occasione per festeggiare, ma anche per riflettere.

La comunità senese, come molte altre realtà, sta vivendo giornate complesse, condizionata da un virus che ne ha stravolto le abitudini di città nobile e speciale, solidamente appoggiata su tradizioni secolari. Una città che sente forte il senso di appartenenza fisica a una bandiera, a una piazza, a un inno - magari quello della propria Contrada - e che più di altre ha scelto di restare distante dalla tecnologia in maniera del tutto consapevole, anteponendo a questa la forza secolare della socialità. Ammiro questa peculiarità dei senesi e, permettetemi, di tanti toscani, fieri delle loro tradizioni e disposti a difenderle sempre. Ecco: anche avere un proprio giornale che quotidianamente racconta ciò che accade intorno a noi, rientra tra le tradizioni migliori da difendere, è un po’ come issare la propria bandiera buona e non volerla ammainare a nessun costo.

Se c’è una cosa che dobbiamo sempre tenere a mente è come la libertà di stampa costituisca un valore centrale del nostro sistema costituzionale, con il rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e regime democratico tutelato dall'articolo 21. Insomma: se un giornale è al servizio dei suoi lettori, sono occasioni come queste che ce lo ricordano. Compito, delle istituzioni è battersi perché ciò si realizzi, garantendo il pluralismo dell’informazione come elemento essenziale per ogni democrazia in salute, soprattutto in un momento come questo di crisi generale dell'editoria.

E allora concludo ritornando da dove sono partito, rallegrandomi per il ritorno in edicola del Corriere di Siena e augurando buon lavoro a tutto il corpo redazionale per il cammino che lo attende e per la grande responsabilità che ha nei confronti dei tanti senesi che ogni giorno scelgono il loro prodotto. Un presidio eccellente della democrazia e della libera informazione di qualità.

Un in bocca al lupo caloroso e speciale va infine al direttore, Davide Vecchi, che conosco da tempo come giornalista attento e serio, perché ora più che mai sia, insieme al giornale, un punto di riferimento per tutta la città.

* Presidente del Consiglio regionale della Toscana