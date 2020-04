Siena, il sindaco De Mossi alla Fondazione Mps: "Chieda 3,8 miliardi di risarcimento alla Banca". La lettera

di Davide Vecchi

Poche righe ma dirompenti: il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha chiesto alla Fondazione Monte dei Paschi di intraprendere un’azione risarcitoria di 3,8 miliardi nei confronti della banca per gli aumenti di capitale avvenuti nel 2008 e nel 2011. La lettera, di cui il Corriere ha potuto prendere visione, è stata inviata il 9 aprile dal sindaco e indirizzata alla Fondazione nella persona del presidente, Carlo Rossi, e dei membri della Deputazione Amministratrice, Grazia Baiocchi, Stefano Bernardini, Giuseppe Liberatore e Gian Bruno Ravenni. A quanto si apprende né da Palazzo Sansedoni né da Rocca Salimbeni sono state registrate al momento reazioni. Il testo della missiva sarà illustrato stamani, 21 aprile, in conferenza stampa dal primo cittadino. Il contenuto è stringato, come detto, appena poche righe: 29, per l’esattezza.

De Mossi premette che “la crisi sanitaria in atto ha congelato tutti i processi economici, quindi anche il futuro del Mps Spa” ma è “necessario trovare una soluzione” per la questione Banca. Poiché “non ci dobbiamo far trovare impreparati” si devono “intraprendere tutte le iniziative giudiziarie in merito” agli aumenti di capitale di Banca Mps, “seguiti e sostenuti dalla Fondazione”. Ed ecco il nodo: la Fondazione ha partecipato agli aumenti di capitale della Banca avvenuti nel 2008 e nel 2011 per un valore di circa 3,8 miliardi. Ma, ricorda De Mossi, “nel 2012 la Banca ha dichiarato bilanci e prospetti informativi relativi a quegli aumenti di capitale che sono poi risultati non veritieri; numerosi soci hanno già ricorso alla magistratura per riottenere il capitale a suo tempo impiegato nelle operazioni di aumento di capitale”. La stessa Fondazione, prosegue il sindaco, “ha dichiarato di aver messo in mora la Banca sospendendo la prescrizione per il 2008, per l’aumento di capitale 2011 la prescrizione interverrà solo il prossimo anno”. Pertanto, conclude la missiva, “si ritiene necessario procedere ad avanzare la richiesta risarcitoria da parte della Fondazione Mps nei confronti della Banca Mps”. Tale azione “non solo è doverosa per l’entità economica ma anche perché farebbe ritornare la Fondazione un soggetto imprescindibile nell’economia del nostro territorio”. Il sindaco intima dunque la Fondazione a “intraprendere quanto prima l’azione risarcitoria nei confronti della banca Mps per circa 3,8 miliardi”. Con l’avviso, in conclusione, della “richiesta di messa in mora e successiva azione giudiziaria contro tutti i soggetti responsabili e interruzione della prescrizione nei confronti di tutta la deputazione di gestione, del suo Presidente e in generale della Fondazione in merito all’eventuale omessa richiesta di risarcimento dei danni per gli aumenti di capitale sopra indicati”.