Giorgia Meloni su Alessandra Bagnoli: "Militante, mamma, combattente e persona speciale. Non dimenticheremo"

"Alessandra, non ti dimenticheremo". Anche Giorgia Meloni esprime profondo cordoglio per la morte di Alessandra Bagnoli, medico e capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Siena, stroncata da un malore. Le leader del partito pubblica una foto in cui era insieme a Bagnoli e commenta con un post di poche righe ma molto sentito: "Ci ha lasciato Alessandra. Capogruppo di Fratelli d'Italia a Siena, una militante, una mamma, una combattente e una persona speciale. Sono vicina a tutti i suoi cari in questo momento difficile, a partire da suo figlio Michele. Grazie per aver lottato insieme a noi, non ti dimenticheremo".