Siena, è morta Alessandra Bagnoli. Medico e capogruppo in consiglio di Fratelli d'Italia. Aveva 62 anni

A Siena è morta Alessandra Bagnoli, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Aveva 62 anni, era medico, e negli ultimi anni aveva coltivato la passione per la politica, diventando una delle protagoniste della svolta senese sostenendo la candidatura a sindaco di Luigi De Mossi, conquistando il seggio in consiglio e diventando capogruppo del suo partito. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Dopo il diploma di maturità classica, si era laureata in medicina e chirurgia ottenendo la votazione di 110 e lode all'Università di Siena. Si era in seguito specializzata in Igiene e medicina preventiva, anche in questo caso ottenendo il massimo dei voti con lode. Docente presso l'ateneo, autrice di diverse pubblicazioni, aveva ottenuto e svolto diversi incarichi, anche nella rete delle vaccinazioni. Aveva iniziato a lavorare nell'Azienda ospedaliera nel 1988 e dal 2001 era dirigente medico nella struttura semplice di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica.