Coronavirus, mascherine gratis a Siena: ecco come fare per averle. Da oggi in Toscana sono obbligatorie

Emergenza Coronavirus: da oggi 20 aprile in tutti i comuni della Toscana è obbligatorio indossare la mascherina, come stabilito dall'ordinanza della Regione del 6 aprile. Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, scrive sulla sua pagina Facebook che chi non ha ricevuto il dispositivo di protezione può telefonare allo 0577.292536 oppure inviare una mail all'indirizzo protezionecivile@comune.siena.it. Le mascherine in distribuzione sono quelle in "tessuto non tessuto" prodotte nel territorio regionale. Attraverso le farmacie convenzionate, pubbliche e private, ed anche nei punti vendita Coop, Conad, Esselunga, Lidl e Carrefour, sarà consegnata una confezione da cinque mascherine a ogni cittadino di età superiore a sei anni, per un numero di trenta mascherine al mese, dietro presentazione della tessera sanitaria o del proprio codice fiscale. Negli orari di apertura dei punti vendita, le postazioni per la distribuzione saranno attive dalle 9 alle 16.