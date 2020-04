Un altro pezzo del ciclismo "eroico" se n'è andato. Si è spento a 88 anni Americo Severini detto “Micco”, il “Selvaggio”o il “Barbarino”, ex professionista, molto conosciuto in tutta la provincia di Siena per la sua immancabile presenza all'Eroica di Gaiole, la famosa pedalata vintage con bici d'epoca. La sua grande allegria faceva dimenticare a tutti che si trattava del più anziano tra tutti i partecipanti. Attraverso le magnifiche colline senesi, dal Chianti alla Valdorcia, sapeva far tornare vivi i vecchi tempi parlando delle imprese di Binda, Girardengo, Volpi, Bartali, Coppi. Su quelle strade polverose e con ripide salite, che da Asciano conducono a Montalcino, si arrampicava senza fatica, facendo invidia a molte persone più giovani. Non passava inosservato il suo stile in bici, da vero professionista del passato. Adesso le avventure del “Selvaggio” faranno per sempre parte della storia dell’Eroica.

