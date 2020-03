Un omaggio delle forze dell'ordine al personale sanitario, ovvero medici, infermieri e operatori socio sanitari, che sta combattendo in prima linea per rallentare l'emergenza Coronavirus. E' quanto successo questa mattina, sabato 28 marzo, davanti all'ingresso principale del policlinico delle Scotte di Siena. Agenti della polizia di Stato, dei carabinieri, della polizia municipale e della guardia di finanza si sono messi sugli attenti in onore di coloro che lavorano, spesso con turni lunghi e sfibranti, per fare il proprio dovere, anche a costo di correre rischi personali, per i quali c'è perfino chi non è disposto ad affittare le case a chi proviene da fuori per prendere servizio. Un bel gesto che avrà sicuramente dato nuova energia per affrontare le difficoltà di questi giorni.