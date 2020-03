E' cominciata, da parte di Sei Toscana, la sanificazione delle strade di Siena con l'utilizzo di igienizzanti particolarmente efficaci, distribuiti nelle concentrazioni consentite per l’utilizzo nei luoghi pubblici. Vengono sottoposte al trattamento le vie e le aree di maggiore frequentazione, attraverso lavaggi meccanizzati o, in alternativa, in modalità manuale. Anche i cassonetti dei rifiuti vengono trattati con particolare attenzione ai coperchi, alle maniglie e, nel caso dei contenitori ad accesso controllato, ai pannelli dei comandi di apertura.

Il sindaco Luigi De Mossi ha voluto mandare "un ringraziamento speciale a tutti gli operatori ecologici di Sei Toscana, donne e uomini al lavoro senza sosta per la nostra città. Non possono restare a casa, chi può lo faccia anche per loro".