Il Coronavirus mette a dura prova le funzioni religiose, ma non ferma l'arcivescovo di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, monsignor Augusto Paolo Lojudice, che domenica 15 marzo alle 11, celebrerà una messa dalla cappella della Madonna del Voto, all’interno del Duomo di Siena. Vista l'impossibilità di essere presenti per i fedeli, l'evento sarà trasmesso in diretta su Canale 3, su Siena tv e sul Canale civico. Sarà inoltre possibile ascoltarlo su Mia Radio, l'emittente diocesana che si trova sulle frequenze Fm 94.7, 96.8, 97.2, 101.65 o in streaming sul sito miaradiosiena.it

L’arcivescovo, inoltre, ha invitato i parroci a non far mancare, attraverso tutte le modalità possibili, la presenza e la preghiera alle loro comunità. “Continuiamo a far suonare le campane delle chiese - si è raccomandato - secondo le abitudini solite: la gente deve sapere che, anche se al chiuso, noi celebriamo ogni giorno per loro e per tutta l’umanità. La forza dell’eucarestia non è trattenuta dalle mura delle chiese”.