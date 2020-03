Chiusi Scalo è stata inondata da tanti bigliettini colorati, attaccati ovunque e rigorosamente scritti a mano, con frasi di incoraggiamento e speranza rivolte a chi sta male e a chi è costretto a rimanere in quarantena. Non è mancato un invito a resistere per chi, come le attività commerciali, i bar e i ristoranti, in questo momento di crisi per il Coronavirus, sta vivendo alcune difficoltà. La medesima iniziativa si è svolta anche in altre parti del nord Italia. Il virus c’è, è una realtà ed è arrivato, visto che nel territorio ci sono una decina di persone contagiate e altre in quarantena. Il resto della popolazione, però, in questo modo viene invitato a cercare di vivere nella normalità, pur rispettando tutte le regole igieniche e sanitarie per contrastare la diffusione della malattia.