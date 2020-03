L'emergenza Coronavirus sta intaccando gli affari del commercio, della ristorazione, dell'accoglienza e del turismo, riversandosi anche sull'attività delle guide, che stanno vedendo precipitare la loro situazione. "Il momento attuale è più che drammatico - commenta Federica Olla, presidente del Centro guide Siena. - Per tutto il mese di marzo abbiamo un numero di cancellazioni che si avvicina al 90% delle prenotazioni. Abbiamo sospeso i tour del fine settimana e, se le cose non miglioreranno in fretta, saremo presto in ginocchio. Ci stanno perfino arrivando le prime disdette per i mesi di maggio e giugno. A fine marzo sono in programma alcune visite con privati, ma dire che le faremo davvero sarebbe azzardato. A dare forfait sono soprattutto gli stranieri, ma anche il blocco imposto alle gite scolastiche ci mette in fortissima difficoltà”.