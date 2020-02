Il Coronavirus colpisce anche il ciclismo: la festa di apertura di Eroica Caffè Padova, in programma domenica 23 febbraio, è stata cancellata. "Lo abbiamo fatto - spiega Giancarlo Brocci, il "padre" dell'Eroica fin dalla sua prima edizione a Gaiole in Chianti nel 1997 - per senso di responsabilità nei confronti di chi ci lavora e di tutti gli appassionati, perché non possiamo ignorare i provvedimenti preventivi che Regioni e Comuni stanno prendendo per l'emergenza sanitaria. E' una scelta emotivamente difficile, ma avevamo il dovere di essere prudenti e di non correre inutili rischi. Per questo anche tutte le partenze da Vicenza, Rovigo, Mirano e Cittadella sono state annullate”. Più che un’inaugurazione, doveva essere una vera e propria festa d’apertura in perfetto stile eroico: tanta bicicletta e molto cibo, nella migliore tradizione di ogni Eroica. Eppure non sono mancate le persone che sono giunte lo stesso al Caffè malgrado l'evento fosse stato annullato. "I mei eroici - commenta Brocci con orgoglio - sono gente per bene, speciale. Se si unissero per fare un partito, senza politici di professione, potrebbero spopolare. C'è perfino chi è partito da Firenze in bici, transitando per Argenta e facendo tappa a Rovigo". Nei giorni successivi, comunque, il locale ha aperto regolarmente i battenti, con la raccomandazione di evitare l'arrivo in gruppi numerosi perché renderebbe vana ogni scelta precauzionale.

